Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки

За перші 7 місяців 2023 року «Укргазвидобування» видобуло на 2% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року

Середньодобовий видобуток природного газу компанією «Укргазвидобування», що входить в групу «Нафтогаз», у липні 2023 склав майже 38,5 млн куб м, що є найвищим значенням за останні три роки, з серпня 2020. Про це свідчать розрахунки ExPro.

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Протягом липня «Укргазвидобування» видобуло понад 1,19 млрд куб м природного газу, що на 8% більше, ніж минулого року.

Водночас за перші 7 місяців 2023 року компанія видобула майже 7,9 млрд куб м природного газу, на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Також зазначається, що компанія наразі видобуває більше газу, ніж у 2021 році.

Раніше очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявляв, що компанія планує збільшити видобуток газу на 8% у 2023 році.