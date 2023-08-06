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Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки
Протягом липня «Укргазвидобування» видобуло понад 1,19 млрд куб м природного газу

За перші 7 місяців 2023 року «Укргазвидобування» видобуло на 2% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року

Середньодобовий видобуток природного газу компанією «Укргазвидобування», що входить в групу «Нафтогаз», у липні 2023 склав майже 38,5 млн куб м, що є найвищим значенням за останні три роки, з серпня 2020. Про це свідчать розрахунки ExPro.

Протягом липня «Укргазвидобування» видобуло понад 1,19 млрд куб м природного газу, що на 8% більше, ніж минулого року.

Водночас за перші 7 місяців 2023 року компанія видобула майже 7,9 млрд куб м природного газу, на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також зазначається, що компанія наразі видобуває більше газу, ніж у 2021 році.

Раніше очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов заявляв, що компанія планує збільшити видобуток газу на 8% у 2023 році.

Теги: газ Нафтогаз України

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