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    Економіка та фінанси

    Долар і євро знову подорожчали: курс валют на 2 вересня

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    Долар і євро знову подорожчали: курс валют на 2 вересня

    Українську валюту послабили до 28,11 за долар

    Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вихідні, 1-2 вересня. Так, українську валюту послабили до 28,11 за долар.

    Про це свідчать офіційні дані на сайті регулятора.

    Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

    • 100 доларів США – 2827.9437 гривні
    • 100 євро – 3306.4318 гривні
    • 10 російських рублів – 4.1537 гривні.

    Таким чином, курс долара в неділю, порівняно з показниками у п'ятницю, 31 серпня, підвищився в ціні ще на 16 копійок.

    При цьому курс євро збільшився на 28 копійок, а російський рубль подорожчав на 3 копійки.

    Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні, спричинені низкою чинників. 


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