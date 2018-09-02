Долар і євро знову подорожчали: курс валют на 2 вересня
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Розсилка
Українську валюту послабили до 28,11 за долар
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вихідні, 1-2 вересня. Так,
Про це свідчать офіційні дані на сайті регулятора.
Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:
- 100 доларів США – 2827.9437 гривні
- 100 євро – 3306.4318 гривні
- 10 російських рублів – 4.1537 гривні.
Таким чином, курс долара в неділю, порівняно з показниками у п'ятницю, 31 серпня, підвищився в ціні ще на 16 копійок.
При цьому курс євро збільшився на 28 копійок, а російський рубль подорожчав на 3 копійки.
Наприкінці липня в НБУ повідомили, що курсові коливання на валютному ринку, які спостерігаються в Україні, спричинені низкою чинників.