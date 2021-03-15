Долар падає: курс валют на 15 березня

Гривня щодня зміцнюється на кілька копійок

На понеділок, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,73 грн/$, що менше майже на 2 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

на 12 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,748 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 14 березня встановлено на рівні 33,08 грн/євро, тоді як на 1 березня він становив 33,17 грн/євро.

Таким чином, Нацбанк продовжує зміцнювати гривню.

Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

Минулого чотириденного робочого тижня тренд на зміцнення гривні продовжився, хоча виявився символічним, на кілька копійок. Але до курсу 27,5 грн за долар, який був у березні 2020 року, залишилося зовсім небагато.

Нагадаємо, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.

Читайте також: