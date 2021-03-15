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    Економіка та фінанси

    Долар падає: курс валют на 15 березня

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    Фінансисти радять запасатися доларами - Долар падає: курс валют на 15 березня
    Фінансисти радять запасатися доларами
    Фото з відкритих джерел

    Гривня щодня зміцнюється на кілька копійок

    На понеділок, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,73 грн/$, що менше майже на 2 коп. в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    на 12 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,748 грн/$.

    Офіційний курс гривні до євро на 14 березня встановлено на рівні 33,08 грн/євро, тоді як на 1 березня він становив 33,17 грн/євро.

    Таким чином, Нацбанк продовжує зміцнювати гривню.

    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ
    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

    Минулого чотириденного робочого тижня тренд на зміцнення гривні продовжився, хоча виявився символічним, на кілька копійок. Але до курсу 27,5 грн за долар, який був у березні 2020 року, залишилося зовсім небагато.

    Нагадаємо, в Україні в 2021 році змінять правила купівлі доларів, ліміти на операції з валютою можуть прибрати.

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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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