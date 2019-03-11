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    Економіка та фінанси

    Долар продовжив зниження на міжбанку

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    Долар продовжив зниження на міжбанку

    Євро і долар в понеділок знизилися

    Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 29,59 гривень за євро.

    За даними компанії «Укрділінг», сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,2700 - 26,3200 грн/долар, євро 29,5406 - 29,5942 грн/євро.

    Валюта         Bid             Offer

    USD/UAH     26,2700    26,3200

    EUR/UAH     29,5406    29,5942

    Нагадаємо, 7 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3600 -26,3850 грн/долар, євро 29,6022 - 29,6277 грн/євро.

    Національний банк України на 11 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,38 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 2638,9167 гривень за 100 доларів (-9,1975 гривень).
    Національний банк курс валют економіка гривня фінанси
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