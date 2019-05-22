Реформа енергоринку є маркером здатності до трансформацій – експерт



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З 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії»

Реформа ринку електроенергії буде впроваджена в передбачений законодавством термін, - Ковальчук

Своєчасна реалізація реформи ринку електроенергії продемонструє здатність України проводити успішні внутрішні економічні трансформації. Про це під час конференції Європейської бізнес–асоціації «Реформа ринку електричної енергії» заявив тимчасовий виконувач обов’язків директора НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Запровадження реформ в таких базових галузях, в стратегічних, як електроенергетика, це один з ключових маркерів, чи взагалі Україна здатна змінювати внутрішні процеси як держава. Тому, незважаючи на всі ці складнощі, незважаючи на те, що наша позиція передбачає врегулювання питань і конкурентних, і питань комерційного обліку, і питань вільного доступу на ринок нових гравців, при правильних підходах ця реформа може піти на користь електроенергетичному сектору» - повідомив Ковальчук.

Т.в.о. директора «Укренерго» вважає, що реформа ринку електроенергії буде впроваджена в передбачений законодавством термін й акцентує увагу на серйозній ролі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Швидше за все, ринок буде запущений з 1 липня так. І вся повнота можливостей по врегулюванню наявних проблем буде знаходитися в руках регулятора - НКРЕКП. І саме від того, наскільки їх рішення, їх документи будуть якісними, будуть залежати наслідки цієї реформи» - вважає Ковальчук.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії», згідно з яким розпочнеться другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг.

Закон України «Про ринок електричної енергії» спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакета. Реалізація передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.