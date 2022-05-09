Допомога від ЄС для українського бізнесу. Кому виплачуватимуть «халявні» кошти

Розмір допомоги для підприємств становитиме 125 тис. грн

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка визначає критерії для отримання українськими підприємствами допомоги за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги EU4Business. Про це передає «Главком» з посиланням на урядовий документ від 3 травня.

Фінансуватиме ЄС та уряд Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Розмір допомоги одному суб’єктові господарювання становитиме 125 тис. грн. Загальний фонд допомоги розрахований на 300 підприємств України.

ЄС надаватиме допомогу бізнесу, який переїхав з території, де велися або ведуться бойові дії (Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської областей).

Гроші ЄС повинні витрачатися на покриття витрат зі збереження та створення нових робочих місць (виплата заробітної плати); закупівлю/заміну обладнання; закупівлю сировини та матеріалів; орендну плату за офісні приміщення; лізинг обладнання (за винятком автомобілів, мотоциклів та інших особистих видів транспортних засобів).

Заявку на допомогу представники підприємств оформлюють через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал «Дія»). Подання заяви є лише підставою для надання допомоги. Рішення про отримання фінансування приймається уповноваженою організацією.