Дорожній ремонт охопив всю країну: 45% річного плану вже виконано

Свириденко: до 1 червня цього року планують подолати позначку 10 млн кв м відновленого покриття

Щодня на дорогах України працюють 203 бригади – близько 2000 дорожників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України.

Юлія Свириденко провела нараду щодо ремонту автомобільних доріг разом із віцепрем'єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою, міністром оборони Михайлом Федоровим і міністром фінансів Сергієм Марченком.

За підсумками наради прем'єр-міністерка повідомила: 1 травня завершено основні роботи на міжнародних трасах. Наразі фронт робіт переміщується на дороги національного значення та ділянки, які потребують комплексного відновлення.

Поточні обсяги такі:

щодня на дорогах задіяно 203 бригади — близько 2000 дорожників;

вже відновлено 8,5 млн кв м дорожнього покриття;

до 1 червня планують виконати щонайменше 10 млн кв м, з потенціалом збільшення до 12 млн кв м;

це становить близько 45% річного плану.

Гроші та пріоритети

Подальші темпи ремонту залежать від фінансування. Уряд вже виділив кошти, а Мінрозвитку разом з Агентством відновлення опрацьовує залучення додаткових ресурсів у межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій.

Окремим пріоритетом залишаються прифронтові регіони — ремонт там уже триває і масштабується. Крім того, уряд узгоджує підхід до співфінансування ремонту місцевих доріг разом із громадами та обласними військовими адміністраціями. Необхідні зміни Мінрозвитку підготує після обговорення і винесе на розгляд Кабінету міністрів.



Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн з резервного фонду держбюджету на невідкладний поточний ремонт доріг державного значення з високою інтенсивністю руху. Загалом на ремонт і утримання доріг загального користування у 2026 році передбачено 12,6 млрд грн.