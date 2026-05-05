Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)

Президент Сполучених штатів Америки заявив, що Україна тримається завдяки західній зброї

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову привернув увагу своїми резонансними заявами щодо війни в Україні та особистих стосунків із Володимиром Зеленським. В ефірі Salem News Channel Трамп назвав українського президента «хитрим хлопцем» Але при цьому додав, що Зеленський йому «загалом подобається», хоча їхні стосунки мають складну історію, інформує «Главком».

Американського президента Дональда Трампа в ефірі запитали про його ставлення до Володимира Зеленського після того, як Україна надіслала Об'єднаним Арабським Еміратам антидронову допомогу.

Основні тези заяви Трампа:

Характеристика Зеленського: Трамп назвав українського президента «хитрим хлопцем». Попри це, він додав, що Зеленський йому «загалом подобається».

Трамп назвав українського президента «хитрим хлопцем». Попри це, він додав, що Зеленський йому «загалом подобається». Ситуація на фронті: Президент США стверджує, що Україна зазнає територіальних втрат і дефіциту особового складу.

Президент США стверджує, що Україна зазнає територіальних втрат і дефіциту особового складу. Згадка про Овальний кабінет: Трамп пригадав скандальну зустріч на початку 2025 року (відому як «засідка в Овальному кабінеті»). Він назвав ту поведінку Зеленського «трохи агресивною»

Трамп пригадав скандальну зустріч на початку 2025 року (відому як «засідка в Овальному кабінеті»). Він назвав ту поведінку Зеленського «трохи агресивною» Позиція стосовно миру: Трамп наголосив, що його головна мета – мир, а не надання переваг одній зі сторін у переговорах.

«По-перше, у нас є чудові технології дронів і чудові засоби боротьби з ними. Знаєте, коли він (Зеленський, ред. «Главком») запропонував це... він непроста людина, він хитрий хлопець. І ми хочемо досягти врегулювання (у війні з Росією, ред. «Главком»). І знаєте, вони втрачають території, але це дається великою ціною як для Росії, так і для них. І мені подобається Зеленський. Я завжди з ним ладнав, окрім того одного моменту в Білому домі, який, на мою думку, був трохи агресивним з його боку, знаєте, в Овальному кабінеті. Я впевнений, ви, мабуть, пам'ятаєте це», – сказав Трамп.

«Главком» писав, що Трамп відмовився говорити, чи все ще діє припинення вогню з Іраном. Під час інтерв’ю з радіоведучим Г’ю Г’юїттом, відповідаючи на запитання, чи розірвано режим тиші та чи варто очікувати на поновлення ударів уже найближчим часом, Трамп ухилився від прямої відповіді. Він зазначив, що розголошення такої інформації було б нерозумним кроком для президента.

Таким чином, питання про подальшу ескалацію конфлікту після чергового бойового зіткнення залишається відкритим.