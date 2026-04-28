13 млрд грн на ремонт доріг: хто виграє найбільші тендери в Україні

Лідером серед переможців публічних закупівель за виручкою торік стала «Автострада» з показником 14,7 млрд грн

За останні 2,5 роки проведено 4 215 процедур публічних закупівель з ремонту та обслуговування доріг. Переможцями стали 383 суб’єкти господарювання, де 36 компаній з вибірки є комунальними підприємствами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Серед 383 суб’єктів налічується 15 філій регіональних облавтодорів і одна філія Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На процедури закупівлі «Ремонт доріг» (CPV 45233142-6) припадає 96% загальної суми, або 12,2 млрд грн. Решта 4% розподіляються між закупівлями за кодом CPV 45233140-2 «Дорожні роботи» – 741,7 млн грн та CPV 45233141-9 «Технічне обслуговування доріг» – 48,8 млн грн.

60% (7,8 млрд грн) усіх публічних закупівель зосереджено у 2025 році – це удвічі більше, ніж у 2024 році (3,3 млрд грн). За перші 3,5 місяці 2026 року сума переможних закупівель на дорожньо-ремонтні роботи становила 1,8 млрд грн.

Концентрація закупівель за останні 2,5 роки: близько 85% (11 млрд грн) усієї суми припадає лише на 20 компаній. Лідери за сумою держзамовлень, по 2,5 млрд грн, стали комунальне підприємство Шляхрембуд» з Харкова та ТОВ «Весташляхбуд» з Кривого Рогу.

Регіональний розподіл переможців процедур публічних закупівель на ремонт та обслуговування доріг

Лідери серед переможців публічних закупівель за виручкою стали: у 2025 році – ТОВ «Група компаній «Автострада» (14,7 млрд грн), у 2024 році – ТОВ «Автомагістраль-Південь» (13,2 млрд грн).

Власне, 62% (29,99 млн грн) від загальної суми переможних публічних закупівель, саме за CPV 45233141-9 «Технічне обслуговування доріг», становить одна закупівля, виграна ТОВ «Укравтобуд» на ремонт доріг у Кам’янському Дніпропетровської області. Учасником цієї компанії до лютого 2024 року був Вадим Єрмоленко. За інформацією видання «Наші гроші», він є чоловіком Галини Єрмоленко, яка працює директоркою Департаменту економічного розвитку Кам’янської міськради з 2017 року.

Місцем реєстрації найбільшої кількості компаній з вибірки стали Київ (33) та Київщина (43). Також значна кількість юросіб з виконання ремонтних дорожніх робіт зафіксована у Львівській (27), Волинській (25), Полтавській (21) та Вінницькій (20) областях.

Більшість (290) досліджуваних суб’єктів господарювання працює в будівельній галузі. Основний вид економічної діяльності 217 з них – «Будівництво доріг і автострад». Ще 30 компаній задіяні у транспортній галузі. У сфері виробництва виробів з бетону та інших неметалевих мінеральних виробів працюють 12 компаній з проаналізованого переліку. «Забір, очищення та постачання води» є основним видом економічної діяльності для 10 підприємств.

Топ 20 переможців процедур публічних закупівель на ремонт та обслуговування доріг

Близько 85% (11 млрд грн) усіх проаналізованих закупівель за період з 01.01.2024 року до 16.04.2026 року припадає на 20 компаній-переможців. Найбільші суми держзамовлень за проаналізованими CPV, по 2,5 млрд грн кожна, отримали Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» та ТОВ «Весташляхбуд».

Учасником першого є Харківська міська рада, а саме підприємство з 2023 року очолює Руслан Грецький. Особа з ідентичним ПІБ за 12.2018-11.2022 рр. керувала та була учасником ТОВ «Доррембуд Актив». Останнє у період 05.2020-10.2021 рр. стало переможцем публічних закупівель на дорожнє будівництво у Харкові. Однією з учасників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Весташляхбуд» є Ганна Лаврешина. За інформацією видання Перший Криворізький, вона є дочкою екснардепа Юрія Любоненка. Ця компанія входить до «Групи родини Любоненко».

Підряди на 1,25 млрд грн за останні три роки отримало ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» зі складу «Групи родини Келоєвих». За даними bi.prozorro, компанія у період 2025-2026 рр. стала переможцем 46 процедур публічних закупівель на загальну суму 6,5 млрд грн. До 2017 року підприємство входило до корпоративної групи «Альтком», що спеціалізується на дорожньому будівництві.

Замикають п’ятірку переможців процедур публічних закупівель:

ТОВ «Техно – Буд – Центр» (832 млн грн) зі складу однойменної корпоративної групи, компанії якої займаються будівництвом, реконструкцією та ремонтом доріг на Заході країни.

ТОВ «Славдорстрой» з корпоративної групи «Слав Груп».

До слова, від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв. м дорожнього покриття. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.