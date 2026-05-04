Британія приєднається до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України

Вікторія Літвінова

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір Лондона на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані
Фото: Офіс Президента України

Кір Стармер: коли Британія та ЄС діють разом – виграють усі

Велика Британія має намір розпочати переговори про приєднання до кредитної програми Євросоюзу для України обсягом 90 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Лондон і Брюссель зближуються на тлі тиску США

Відповідну заяву уряд Великої Британії оприлюднив у неділю, 3 травня. Це рішення стало черговим свідченням поглиблення оборонної співпраці між Лондоном і Брюсселем на тлі тиску з боку Вашингтона.

Прем'єр-міністр Кір Стармер повідомив про цей намір на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані, де зібралися лідери 48 держав. Він наголосив на необхідності тіснішої взаємодії з ЄС для постачання Україні критично важливого військового обладнання.

«Коли Велика Британія та Євросоюз працюють разом – виграють усі. У ці нестабільні часи нам потрібно рухатись далі й швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей», – заявив Стармер.  

Вигода для британського бізнесу та нові санкції

В уряді зазначили, що додаткове фінансування відкриє можливості для британських підприємств, передусім в оборонному секторі. Лондон наполягає на участі у покритті відсоткових витрат за кредитом разом із країнами ЄС — це дасть британським оборонним компаніям ширший доступ до контрактів з Україною.

Окрім того, цього тижня Велика Британія планує оголосити новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб ускладнити постачання військових ресурсів до Росії. Reuters нагадує, що раніше Британія, Франція та Німеччина зазнали додаткового тиску з боку Вашингтона після відмови приєднатися до воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо, 23 квітня Рада ЄС остаточно схвалила кредит для України на 90 млрд євро та ухвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти розраховані на два роки: 60 млрд євро призначено на оборонні потреби, решта 30 млрд – на бюджетну підтримку.

До слова, ЄС раніше вже відкрив Великій Британії доступ до програми озброєння України — британські компанії можуть брати участь в оборонних контрактах, якщо необхідні товари недоступні у виробників ЄС. 

