Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня

Лариса Голуб
Кремль формує ідеологічне підґрунтя для можливої прямої конфронтації з країнами НАТО
Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило матеріал зі звинуваченнями на адресу балтійських еліт

Напередодні 9 травня Москва значно активізувала агресивну риторику на адресу Латвії, Литви та Естонії. Використовуючи історичну пам’ять як зброю, Кремль формує ідеологічне підґрунтя для можливої прямої конфронтації з країнами НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Під приводом пропагандистської істерії навколо 9 травня Москва може створювати ідеологічне підґрунтя для переходу від гібридного тиску до прямої конфронтації з країнами НАТО», – зазначає Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що основним рупором пропаганди виступило міністерство закордонних справ Росії, яке оприлюднило матеріал зі звинуваченнями на адресу балтійських еліт.

«Росія активізувала агресивну риторику на адресу держав Балтії напередодні Дня перемоги. Москва використовує історичну пам’ять як інструмент тиску, вдаючись до закидів про «невдячність за перемогу над нацизмом» та «відродження нацизму» у Балтії», – йдеться в повідомленні Центру.

Російське дипломатичне відомство закидає сусідам «державний вандалізм», «війну проти пам’яті» та спроби «переписати історію». Традиційно для російського наративу, Латвію, Литву та Естонію звинувачують у «відродженні нацизму» та «придушенні прав російськомовного населення».

Паралельно з дипломатами до інформаційної атаки долучилися депутати Держдуми РФ. У Москві знову заговорили про нібито «обман» з боку країн Балтії після їхнього виходу зі складу СРСР. Російські політики стверджують, що Рига та Таллінн порушили обіцянки щодо прав росіян, створивши інститут «негромадян», і з роками «все глибше занурювалися у русофобію».

Аналітики звертають увагу, що нинішня хвиля пропагандистської істерії є особливо небезпечною на тлі останніх законодавчих ініціатив Кремля. Йдеться про законопроєкт, який надає президенту РФ право використовувати збройні сили за кордоном під приводом «захисту громадян».

Зауважимо, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

«Главком» писав, що в Естонії стартували військові навчання за участі 20 країн. Цьогорічні маневри відрізняються особливим розмахом: у піковій фазі навчань візьмуть участь понад 12 тисяч військовослужбовців. Окрім Сил оборони Естонії, до тренувань залучені підрозділи країн-союзників, що підкреслює єдність Альянсу в регіоні Балтійського моря.

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил Швеції заявив, що Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО. Однією з потенційних цілей, за оцінками шведських військових, може бути острів Готланд, який має стратегічне значення в регіоні. Классон наголосив, що Росія може використати подібну операцію для тестування єдності Альянсу.

