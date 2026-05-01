Основні ремонтні роботи на міжнародних автошляхах завершено – Мінрозвитку

Зазначається, що ремонти доріг стартували у лютому і тривають із випередженням графіка

До 1 червня Мінрозвитку планує відремонтувати понад 10 млн кв. м дорожнього покриття

В Україні завершено ремонтні роботи на міжнародних автошляхах. Станом на 1 травня відновлено понад 7,2 млн кв. м дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Як зазначається, у пріоритеті були ключові логістичні маршрути і міжнародні коридори – дороги, які забезпечують оборону, рух гуманітарної допомоги, роботу бізнесу і зв’язок між регіонами. За словами очільника відомства, основні роботи на цих напрямках виконані.

Зокрема, йдеться про такі магістралі, як Київ-Чоп (М-06), Київ-Харків-Довжанський (М-03), Київ-Ковель-Ягодин (М-07), Львів-Краковець (М-10), Одеса-Рені (М-15), а також маршрут Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине (М-30) та інші.

Як зазначив міністр, ремонти стартували ще у лютому і тривають із випередженням графіка. Темпи робіт зростають – у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні.

«Переходимо до доріг національного значення та ділянок, які потребують комплексного відновлення. До 1 червня плануємо довести загальний обсяг відремонтованого покриття до понад 10 млн кв. м», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що на ремонт автомобільних доріг в Україні потрібно 52 млрд грн. Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

У середині квітня повідомлялося, що від початку року було відремонтовано понад 4,4 млн кв. м дорожнього покриття. Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня.

До слова, за останні 2,5 роки проведено 4 215 процедур публічних закупівель з ремонту та обслуговування доріг. Переможцями стали 383 суб’єкти господарювання, де 36 компаній з вибірки є комунальними підприємствами.

Серед 383 суб’єктів налічується 15 філій регіональних облавтодорів і одна філія Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На процедури закупівлі «Ремонт доріг» (CPV 45233142-6) припадає 96% загальної суми, або 12,2 млрд грн. Решта 4% розподіляються між закупівлями за кодом CPV 45233140-2 «Дорожні роботи» – 741,7 млн грн та CPV 45233141-9 «Технічне обслуговування доріг» – 48,8 млн грн.