Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
Подати заявку можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків
фото: Харківська ОВА (ілюстративне)

Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів

Відсьогодні стартує прийом заявок від багатоквартирних будинків Харківщини за програмою «СвітлоДім». Житлові багатоповерхівки можуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем на випадок блекаутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків можуть подати заявку на сайті «СвітлоДім» онлайн через «Дію» та отримати допомогу на автономне живлення під час тривалих відключень», – розповіла вона.

За словами глави уряду, скористатися послугою можуть будинки у Харкові та Харківській області, окрім тих, що перебувають на тимчасово окупованих територіях та в районах активних бойових дій.

Держава надає від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Щоб подати заявку, необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в «Ощадбанку» або іншому банку – учаснику програми. Податися на програму можна за посиланням.

Загалом за час дії програми з 30 січня понад 1330 багатоквартирних будинків у столиці та Київській області отримали фінансування на загальну суму понад 335 млн грн.

Нагадаємо,  у межах урядової програми «СвітлоДім» держава частково компенсує вартість автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Розмір гранту залежить від поверховості будинку. Для будинків до шести поверхів передбачена компенсація до 100 тис. грн, для будинків від семи до 16 поверхів – до 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів – до 300 тис. грн. Аналогічний розмір допомоги можуть отримати будинки з прибудованими, вбудованими або даховими котельнями, а також будинки від чотирьох до 16 поверхів включно, в яких є три і більше під’їздів.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей, а також блоків керування високовольтними батареями. Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Форма власності значення не має.

Теги: Харківщина Юлія Свириденко електроенергія енергетика соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua