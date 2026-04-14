Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок

Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів

Відсьогодні стартує прийом заявок від багатоквартирних будинків Харківщини за програмою «СвітлоДім». Житлові багатоповерхівки можуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем на випадок блекаутів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків можуть подати заявку на сайті «СвітлоДім» онлайн через «Дію» та отримати допомогу на автономне живлення під час тривалих відключень», – розповіла вона.

За словами глави уряду, скористатися послугою можуть будинки у Харкові та Харківській області, окрім тих, що перебувають на тимчасово окупованих територіях та в районах активних бойових дій.

Держава надає від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення. Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Щоб подати заявку, необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в «Ощадбанку» або іншому банку – учаснику програми. Податися на програму можна за посиланням.

Загалом за час дії програми з 30 січня понад 1330 багатоквартирних будинків у столиці та Київській області отримали фінансування на загальну суму понад 335 млн грн.

Нагадаємо, у межах урядової програми «СвітлоДім» держава частково компенсує вартість автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Розмір гранту залежить від поверховості будинку. Для будинків до шести поверхів передбачена компенсація до 100 тис. грн, для будинків від семи до 16 поверхів – до 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів – до 300 тис. грн. Аналогічний розмір допомоги можуть отримати будинки з прибудованими, вбудованими або даховими котельнями, а також будинки від чотирьох до 16 поверхів включно, в яких є три і більше під’їздів.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, сонячних панелей, а також блоків керування високовольтними батареями. Подати заявку на участь у програмі можуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Форма власності значення не має.