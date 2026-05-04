Метінвест Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн податків у I кварталі 2026 року

Дарія Демяник
фото: metinvestholding.com

Найбільший метхолдинг країни відзвітував про суму податків, сплачених у першому кварталі 2026 року

Група «Метінвест», з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I кварталі 2026 року сплатила 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Про це йдеться в офіційному звіті компанії. 

Найбільшу частку відрахувань становили плата за користування надрами – 1,2 млрд грн, єдиний соціальний внесок – 823 млн грн і податок на доходи фізичних осіб – 727 млн грн.

Також підприємства групи перерахували 351 млн грн податку на прибуток, 331 млн грн ПДВ, 328 млн грн плати за землю та 207 млн грн військового збору. Обсяг екологічного податку зріс на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 190 млн грн.

«Сьогодні податки – це реальна допомога армії, медицині й людям. Ми й надалі працюватимемо, щоб підтримувати країну», – каже генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як відомо, за підсумками 2025 року до бюджетів усіх рівнів «Метінвест» Ріната Ахметова заплатив 18,7 млрд грн. Загалом від початку повномасштабної війни, разом із результатами I кварталу 2026 року, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн.

