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Як російські обстріли впливають на ціну квартири: дослідження

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Як російські обстріли впливають на ціну квартири: дослідження
В однокімнатній квартирі складніше дотримуватися правила «двох стін»
фото з відкритих джерел

Однокімнатні квартири втрачають у вартості найбільше

В Університеті Бата (Велика Британія) фахівці проаналізували ціни на квартири на українських маркетплейсах і дійшли висновку, що кожен «воєнний інцидент» призводить до зниження середньої вартості нерухомості, виставленої на продаж. Середня вартість квартир у містах України після кожного так званого «воєнного інциденту» падає на 2-3 тисячі гривень. Про це повідомляє «Главком».

До переліку таких «воєнних інцидентів» дослідники віднесли удари з повітря (включаючи стратегічне бомбардування) і роботу ППО, танкові атаки, обстріли артилерією, гаубицями, мінометами чи ракетами, перестрілки, інциденти з саморобними вибуховими пристроями, фугасами, наземними мінами, штурми міст, знищення інфраструктури, у томі числі соціальної. Сюди також віднесли будь-які повідомлення про події із згадками про втрати серед військових або цивільного населення.

За підрахунками Джуліана Вудворда з університету Бата, після «воєнного інциденту» для 1-кімнатних квартир вартість падає на 2 тис. грн, для 2-кімнатних – на 2,4 тис. грн, а для 3-кімнатних – на 3,1 тис. грн.

Щодо вартості квадратного метра, то квартири, виставлені на продаж, після обстрілів втрачають, в середньому, 36-47 грн за кв. м.

Щодо відсотків, то «зниження ціни виставленої на продаж квартири на 1% можна побачити після 6-10 воєнних інцидентів», – зазначає Вудворд. За його інформацією, 1-кімнатні квартири втрачають у вартості найбільше. Цей ефект пов'язаний і з безпековими аспектами (правило «двох стін» у випадку 1-кімнатного житла важко виконати), і з більшою комфортністю 2-3-кімнатних квартир у порівнянні з 1-кімнатними, що трохи нівелює вплив війни на вартість саме такого житла.

Раніше «Главком» повідомляв, що у лютому 2025 року в більшості областей України зросла середня вартість однокімнатних квартир. Найбільше подорожчання зафіксували у Волинській області.

Також стало відомо, що найдешевші квартири на ринку вторинної нерухомості в Києві нині можна придбати за 670-790 тис. грн. Зокрема, такі варіанти модна знайти на Троєщині та Відрадному.

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Теги: квартира житло ціни війна Україна

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