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Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року
Окупанти активні на Курському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Курському та Покровському напрямках

За минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Новини війни

Противник завдав одного ракетногт та 62 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 62 керовані бомби, 869 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Курському та Покровському напрямках. За попередніми даними, за добу на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 100 та поранили 83 окупантів, знищили бойову броньовану машину, бронетранспортер, сім одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, три міномети і гармату, також суттєво пошкоджено автомобіль, портативну станцію радіоелектронної боротьби та три гармати противника.

На Харківському напрямку

Сили оборони успішно відбили ворожий штурм у районі населеного пункту Вовчанськ. Водночас, противник скинув чотири керовані авіаційні бомби поблизу населеного пункту Довжик.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував наші укріплення в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, одне боєзіткнення триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Щербинівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 18 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігалась у районах населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Покровськ, Гришине, Леонтовичі, Удачне, Олексіївка, Новопавлівка та Горіхове.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили чотири атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись у напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне. Водночас, ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воскресенка та Січневе.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині. За добу українські воїни відбивали 30 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала 14 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 398 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, у тому числі 11 - із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2025 року фото 8
Теги: окупанти авіація війна Генштаб Україна ворог штурм Покровськ

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