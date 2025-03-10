«Пільги» для недобросовісних постачальників зброї. Рада розгляне скандальний законопроєкт

Законопроєкт з'явився в листопаді 2024 після скандалу зі 112-ю міною українського виробництва

Завтра, 11 березня, Верховна Рада розгляне законопроєкт №12258, ініційований депутаткою від фракції «Слуга народу» Галиною Янченко. Документ пропонує скасувати штраф у розмірі 7% за прострочення постачання зброї на 30 днів і замінити його лише прогресивною пенею – 0,1% за кожен день затримки, що в підсумку становитиме 3% на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Законопроєкт, як стверджує журналістка Тетяна Ніколаєнко, подається як захист українських виробників, які нібито потерпають від штрафів. Водночас його критикують як механізм пом’якшення відповідальності за зриви постачань. Зокрема критики наголошують, що допустимий прибуток виробників, наприклад, безпілотників, становить 25%, що значно більше, ніж потенційні штрафи.

Законопроєкт з'явився в листопаді 2024 року після скандалу зі 120-міліметровими мінами українського виробництва. Попри ці проблеми, Міноборони не зняло штрафи з виробника, а уклало додаткові угоди про продовження строків постачання. Це викликало невдоволення інших оборонних підприємств, які тепер вимагають через закон скасування штрафів і для себе.

Проти законопроєкту вже виступили Міноборони, прикордонники та інші силові відомства. Вони попереджають, що зменшення штрафів зробить Агентство оборонних закупівель беззахисним перед недобросовісними постачальниками, а українська армія може залишитися без вчасних поставок критично важливого озброєння.

Журналістка зауважує, що згідно з останньою відповіддю на запит ГАР МОУ прострочена дебіторська (суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в борг, – «Главком») заборгованість вітчизняних постачальників становить понад 20 млрд грн.

Раніше Міністерство оборони заявило, що активно розслідує причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт. Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

До слова, у 2024 році за контрактами Агенція оборонних закупівель сплатила постачальникам близько 250 млрд грн, а продукції отримала – на менш як 150 мільярдів.