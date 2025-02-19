«Досить розмов – час для дій». Президент Литви звернувся до Європи щодо України
Президент Литви: Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини
Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до Європи та запропонував план підтримки України з п'яти пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку в соцмережі Х глави литовської держави.
«Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи. Досить розмов – час для дій», – заявив Гітанас Науседа.
За словами президента Литви, підтримка України передбачає:
- Реальні гарантії безпеки для України – членство в НАТО має залишатися на порядку денному.
- Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають діяти, доки агресія не припиниться.
- Термінове фінансування зброї та €10 млрд для оборонної промисловості України.
- Конфіскація заморожених активів Росії та запровадження тарифів на імпорт із Росії та Білорусі.
- Прискорений вступ України до ЄС – цільова дата до 2030 року.
«Безпека України – це частина європейської безпеки. Діятимемо разом!», – підсумував Науседа.
Нагадаємо, Литва передала Україні нову партію вантажівок, тепловізійних прицілів та іншої допомоги для Збройних сил. Серед основних напрямків підтримки України цього року протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і допомога оборонній промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.
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