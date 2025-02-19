«Досить розмов – час для дій». Президент Литви звернувся до Європи щодо України

Президент Литви: Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини

Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до Європи та запропонував план підтримки України з п'яти пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку в соцмережі Х глави литовської держави.

«Ми повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну та зміцнити безпеку Європи. Досить розмов – час для дій», – заявив Гітанас Науседа.

За словами президента Литви, підтримка України передбачає:

Реальні гарантії безпеки для України – членство в НАТО має залишатися на порядку денному. Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають діяти, доки агресія не припиниться. Термінове фінансування зброї та €10 млрд для оборонної промисловості України. Конфіскація заморожених активів Росії та запровадження тарифів на імпорт із Росії та Білорусі. Прискорений вступ України до ЄС – цільова дата до 2030 року.

«Безпека України – це частина європейської безпеки. Діятимемо разом!», – підсумував Науседа.

Нагадаємо, Литва передала Україні нову партію вантажівок, тепловізійних прицілів та іншої допомоги для Збройних сил. Серед основних напрямків підтримки України цього року протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і допомога оборонній промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.