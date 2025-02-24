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Зеленський обговорив із лідерами ЄС підтримку України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський обговорив із лідерами ЄС підтримку України
Зеленський провів зустріч з Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою
фото: Офіс президента

Лідери обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Зеленський наголосив, що сьогодні надзвичайно важливе напрацювання спільного плану Європи щодо досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантій безпеки. Також пріоритетом є розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів.

«Наша держава розраховує на суттєве збільшення закупівель озброєння у вітчизняних виробників коштом надходжень від заморожених російських активів. Окремо обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Президент висловив сподівання на те, що керівники інституцій Євросоюзу сприятимуть якнайшвидшому відкриттю першого кластера «Основи»», – зауважив ОП.

Володимир Зеленський окремо подякував за вагому підтримку з боку ЄС протягом уже трьох років повномасштабної російської агресії та відзначив рішучість Євросоюзу щодо подальшої допомоги Україні в цей складний час.

Глава держави також привітав ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Крім того, під час зустрічі скоординували позиції напередодні спеціального засідання Європейської ради, яке відбудеться 6 березня.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо. 

Згодом президент Володимир Зеленський назвав «гарною» розмову з американським лідером Дональдом Трампом у межах засідання країн G7.

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Теги: Єврокомісія санкції Володимир Зеленський Україна Урсула фон дер Ляєн

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