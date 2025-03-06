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Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис.

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис.
Найдешевша пропозиція на вторинному ринку столичної нерухомості нині вартує 669,3 тис. грн
колаж: glavcom.ua

На Троєщині та Відрадному можна знайти одразу кілька варіантів до $20 тис.

Найдешевші квартири на ринку вторинної нерухомості в Києві нині можна придбати за 670-790 тис. грн. «Главком» дослідив, яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за таку скромну ціну.

Гостинка на Відрадному за 669,3 тис. грн

Гостинка на Відрадному за 669,3 тис. грн
Гостинка на Відрадному за 669,3 тис. грн
скриншот із сайту lun.ua

Найдешевша пропозиція на вторинному ринку столичної нерухомості, яку можна знайти на спеціалізованих онлайн-майданчиках, нині вартує 669,3 тис. грн без комісії. За цю ціну пропонується однокімнатна квартира площею 13 кв. м на вул. Новопольова, 99-А (Солом’янський район, між Відрадним і Чоколівкою). Таке помешкання ще заведено називати гостинкою або готелькою. Утім, є нюанс: заїхати у квартиру одразу навряд чи вдасться, оскільки вона потребує капітального ремонту.

Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 1

Згідно з описом, який продавець лишив на сайті, житло не має балкона, розташоване на першому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку, 1963 року побудови. Є спільний тамбур на п'ять квартир, який зачиняється на ключ. Висота стелі – 2,55 м.

Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 2

«У квартирі є виділені місця для кухні та санвузла з двома вентиляційними точками. Централізоване опалення, центральний водопровід. Комунікації розведені. Рубильники автомат, проводка мідна», – йдеться в описі.

Гостинка на Відрадному за 669,3 тис. грн
Гостинка на Відрадному за 669,3 тис. грн
фото з сайту lun.ua

Продавець запевняє: квартира «дуже тепла та затишна». З приємного: паркетна підлога та металопластикове вікно. Вхідні двері в будинок мають кодовий замок. Найближчі станції метро – Шулявська й Вокзальна. Утім, до них доведеться добиратися громадським транспортом приблизно пів години. Також звідси ходять прямі автобуси та маршрутки до станцій метро Арсенальна, Політехнічний інститут та Почайна. Ще один нюанс: поблизу простягнулася залізниця, якою прямують поїзди до та з київського залізничного вокзалу. Найближча до будинку станція – «Київ-Волинський».

Поблизу будинку проходить залізнична дорога
Поблизу будинку проходить залізнична дорога
скриншот Google Maps

Право власності на квартиру підтверджує договір дарування 2016 року.

Варто зазначити, що пропозиція «висить» на сайті з 13 грудня 2024 року.

Студія на Троєщині за 721,5 тис. грн

Студія на Троєщині за 721,5 тис. грн
Студія на Троєщині за 721,5 тис. грн
скриншот із сайту olx.ua

Ще один бюджетний варіант, але на 50 тис. грн дорожче від попереднього, можна знайти на Троєщині. За 721,5 тис. грн (без комісії) продавець пропонує однокімнатну квартиру-студію площею 35 кв. м на вул. Милославська, 31-В. Житло розташоване на третьому поверсі триповерхового клубного будинку (таку назву мають елітні малоквартирні житлові будинки), зведеного 2016 року.

Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 3
Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 4

Квартира має чорновий ремонт, але приємний бонус: додано лінолеум, пральну машину, ванну, бойлер, туалет і кухню. Таким чином, помешкання вже готове до заселення. Варто врахувати, що тут діє система індивідуального електричного опалення.

«Висота стель від входу – 4 м, і далі – зниження», – додає продавець.

Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 5
Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 6
Студія на Троєщині за 721,5 тис. грн
Студія на Троєщині за 721,5 тис. грн
фото з сайту olx.ua

Крім того, в будинку облаштований підземний паркінг, яким можна користуватися за додаткову оплату. Поруч розташовані популярні продуктові магазини та зупинка громадського транспорту, зокрема й швидкісного трамвая. Утім, до найближчої станції метро доведеться 20 хвилин добиратися на автобусі.

Поблизу будинку є трамвайна зупинка
Поблизу будинку є трамвайна зупинка
скриншот Google Maps

Власник запевнив, що може підтвердити право власності на квартиру нотаріальним договором.

Двоповерхова «однушка» на Троєщині за 787,8 тис. грн

Двоповерхова «однушка» на Троєщині за 787,8 тис. грн
Двоповерхова «однушка» на Троєщині за 787,8 тис. грн
скриншот із сайту olx.ua

Третя пропозиція економкласу розташована теж на Троєщині, а точніше в тому ж самому будинку, що й попередня – на вул. Милославська 31-В (Троєщина).  За 787,8 тис. грн (без комісії) можна стати власником «смартквартири» площею 30 кв. м на третьому поверсі.

Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 7

Ця квартира, на відміну від двох попередніх, має повноцінний ремонт із кахлем, шпалерами та всіма базовими меблями. До того ж встановлено кондиціонер і бойлер. Опалення тут, як і в попередньому варіанті, індивідуальне електричне. Цікаво, що квартира поділена на два поверхи. На першому розмістилися передпокій, санвузол і кухня, на другому – спальня.

Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 8
Яке воно, найдешевше житло у Києві? Три пропозиції до $20 тис. фото 9

Також за додаткову оплату доступний підземний паркінг. Поруч є зупинка громадського транспорту, зокрема й швидкісного трамвая, торговий центр і клініка.

За словами власника, нерухомість внесена в державний реєстр як нежитлове приміщення. Відповідно, прописатися тут не вийде, чим і пояснюється низька ціна.

Двоповерхова «однушка» на Троєщині за 787,8 тис. грн
Двоповерхова «однушка» на Троєщині за 787,8 тис. грн
фото з сайту olx.ua

Нагадаємо, у лютому 2025 року в більшості областей України зросла середня вартість однокімнатних квартир. Найбільше подорожчання зафіксували у Волинській області – на 7% ($51,5 тис.).

За результатами опитування OLX, в Україні у 2025 році лише 12% громадян планують придбати житло. Зазначається, що попит на купівлю нерухомості у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. 

До слова, міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан вважає інвестиції в українську нерухомість невигідними та надто ризикованими. Він наголошує, що прибутковість від таких вкладень низька, а сам ринок нестабільний. 

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Теги: нерухомість житло квартира Київ Троєщина гроші ціни

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