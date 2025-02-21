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США можуть припинити переслідування Росії за воєнні злочини – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США можуть припинити переслідування Росії за воєнні злочини – The Telegraph
Трамп може відмовитися від трибуналу для Путіна за агресію проти України
фото: Reuters

Раніше представники США відмовилися назвати Росію агресором

Сполучені Штати «дали зрозуміти», що можуть припинити кримінальне переслідування Росії за вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами західних посадовців, представники Вашингтону відмовилися назвати Москву «агресором» на зустрічі держав-членів Core Group, які готують потенційний трибунал над Путіним. Група очолює коаліцію із 40 держав для формування Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України, як це зробили після Другої світової війни.

США також відмовляються стати співавтором заяви Організації Обʼєднаних Націй, яка підтримує територіальну цілісність України й вимагає від Москви вивести війська з її території.

Адміністрація президента Дональда Трампа також проти підпису заяви союзників G7 («Великої сімки») з нагоди третіх роковин повномасштабної війни, в якій РФ назвуть «агресором».

Європосадовці побоюються, що риторика Трампа стосовно Путіна призведе до того, що кремлівський диктатор уникне відповідальності за вторгнення в межах будь-якого мирного врегулювання. Втрата підтримки трибуналу з боку Вашингтону завдасть «серйозного удару» по репутації та авторитету Core Group, пише The Telegraph.

Поки що Штати офіційно не покинули проєкт. Очікується, що країна візьме участь у наступному засіданні Core Group, яке відбудеться в березні у французькому Страсбурзі.

Після зміни влади у США Вашингтон наполягає на тому, щоб у міжнародних дискусіях війну в Україні називали «конфліктом». За даними медіа, ця назва двічі фігурує у звіті Держдепартаменту США про зустріч Марко Рубіо і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

Як повідомлялося, час зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна залежатиме від того, чи досягнуть сторони прогресу в питанні припинення війни в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському необов’язково бути присутнім на переговорах із Росією.

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Теги: США росія злочин війна Дональд Трамп

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