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    Комунікаційний офіс Кабміну очолила Світлана Павелецька

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    Світлана Павелецька - Комунікаційний офіс Кабміну очолила Світлана Павелецька
    Світлана Павелецька
    Фото: Детектор медіа

    Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів компанії «Метінвест»

    Колишня директорка з маркетингових комунікацій та член правління групи «1+1 медіа» Світлана Павелецька очолила комунікаційний офіс Кабінету Міністрів України.

    Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на коментар Світлани Павелецької.

    «Після роботи в медіа це гідний виклик та високий рівень необхідного стресу. Для мене велика вдача та відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми казали на Плюсах: Нашу роботу бачать усі», – заявила Павелецька.

    Видання нагадує, що Світлана Павелецька працювала в «1+1 медіа» з 2011 по 2020 рік. З грудня 2011 року, вона працювала главою піар-департаменту «1+1 медіа». Із серпня 2018 року очолювала департамент маркетингових комунікацій «1+1», який об’єднав функції PR та маркетингу групи. У серпні 2019 року Павелецька стала членом правління «1+1 медіа» ‒ нового органу управління холдингом. Але 17 січня 2020 року залишила медіагрупу, яка вирішила знову розділити функції маркетингу та корпоративних комунікацій.

    До приходу в «1+1 медіа» Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, які входять у службу продажів компанії «Метінвест». А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill&Knowlton.

    У 2016 році Світлана Павелецька разом з гендиректором «1+1 медіа» Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАНу Артемом Ковальовим стала співзасновницею книжкового видавництва «Книголав».

    Кабмін ЗМІ кадрові зміни Олександр Ткаченко
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