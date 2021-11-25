Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини

Очільник МЗС розповів про співпрацю у військовій сфері з іншими країнами

Українська влада має намір відновити переговори про поставку озброєння з новим урядом Німеччини. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.

«Щодо питання зброї – наша позиція залишається незмінною: ми не бачимо перешкод для поставок зброї та зміцнення обороноздатності України з будь-якою державою світу. Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Спілкуватимемося з новим німецьким урядом і з цього приводу», – сказав він.

Міністр розповів про співпрацю у військовій сфері з іншими країнами. Провідним партнером є США. За його словами, лише у 2021 році обсяг матеріально-технічної допомоги Штатів становив понад 130 мільйонів доларів.

Також озброєння в Україну поставляє Канада, зокрема обладнання для розмінування та транспортні засоби, медичне та інше спорядження, машини Ford Ranger та Ford Transit, дефібрилятори.

Нагадаємо, у червні Німеччина остаточно відмовилася поставляти Україні зброю. Президент Зеленський тоді попросив у Берліна штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

Також Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні. Раніше делегація Бундестагу задумалася, як надати Україні зброю. Це сталося після візиту депутатів на Донбас.

Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

Як відомо, РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

Додамо, що 24 листопада Німеччина сформувала нову урядову коаліцію. Також напередодні стало відомо, що соціал-демократ Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

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