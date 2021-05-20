Законопроєкт про викиди б'є і по підприємствам, і по вітчизняному виробництву, – нардеп

«Ми створимо складнощі для хіміків, металургів, коксохіміків, машинобудівників», – зазначив Кисилевський

Законопроект про зниження промислових викидів (4167) не можна ухвалювати, оскільки він знищить вітчизняного виробника. Про це заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Кисилевський.

За його словами, в законопроекті про промислові викиди європейські екологічні вимоги переписані без врахування вітчизняних реалій. Це, на думку депутата, завдасть серйозної шкоди вітчизняному виробнику. Зокрема, він звернув увагу, що саме такою є ситуація щодо найкращих доступних методів та технологій (НДТМ): як відомо, українська версія просто копіює європейський збірник НДТМ, залишаючи українських виробників устаткування за бортом.

«Якщо ми будемо просто копіювати європейські підходи, то ми скопіюємо назви європейських виробників та технології, яким відповідають виключно європейські виробники. Таким чином ми позбавимо українських виробників можливості бути постачальниками технологій для екологічної модернізації нашим українським підприємствам. Це, мабуть, не найкраще рішення, яке ми можемо прийняти», – пояснив Кисилевський.

Він наголосив: ухвалення законопроекту про промислові викиди (4167) у запропонованій редакції зашкодить не лише промисловості, що має провести екомодернізацію, а підприємствам інших галузей.

«Окрім того, що ми створимо складнощі для хіміків, металургів, коксохіміків і інших, то ми ще зробимо складнощі для машинобудівників, які здатні виробляти якесь обладнання, яке не може бути застосовано, якщо його не буде в європейському переліку. А навряд чи воно в європейському переліку буде», – зазначив Кисилевський.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одноголосно відхилив законопроект № 4167 про зниження промислових викидів як такий, що загрожує економічній безпеці країни і містить корупційні ризики, і не рекомендувати його до прийняття без доопрацювання. Також проти ухвалення цього проекту виступила РНБО.

Раніше експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроекту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.