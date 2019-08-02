У ДТЕК знайшли заміну Шмигалю, якого сьогодні призначили губернатором



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Олег Івахів раніше займав посаду головного інженера Бурштинської ТЕС

Денис Шмигаль керував Бурштинською ТЕС протягом останніх двох років

Бурштинською ТЕС керуватиме Олег Івахів – головний інженер станції. Попередній керівник Денис Шмигаль сьогодні очолив Івано-Франківську обласну адміністрацію.

На ТЕС обіцяють не змінювати вектор розвитку станції – надалі працювати заради енергонезалежності України та розвитку регіону, пише kurs.if.ua.

«Ми працюємо на користь людей. Аби у них було світло і тепло. Нашим пріоритетом залишиться забезпечення стабільної та безперебійної роботи ТЕС в нових умовах енергоринку та підтримка важливих для громади проектів», - заявив Івахів.

Як повідомила пресслужба підприємства, за два роки директорства Дениса Шмигаля, Бурштинська ТЕС стала «справжнім партнером громади» – у місті відновили комбінат спортивних споруд, створили центри громадської активності та адміністративних послуг, реабілітаційний центр «Довір’я».

На самій станції реконструювали один із 12 енергоблоків, ще 4 капітально відремонтували.

«Це були два найскладніших, але і найцікавіших роки мого професійного досвіду. Пишаюся тим, що відповідав за таке потужне підприємство, як Бурштинська ТЕС, за те, щоб три мільйони людей були зі світлом і теплом. Ми зробили чимало. Попереду нові виклики і можливості для ДТЕК Бурштинська ТЕС», – заявив ексдиректор станції та новопризначений голова ОДА Денис Шмигаль.

На Бурштинській ТЕС працює 1900 працівників. Станція посідає топове місце в наповненні бюджету Івано-Франківської області.

ТЕС забезпечує світлом 3 млн осіб із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей. Станція виробляє 64% електроенергії на потреби України, решту – 36% – експортує в Словаччину, Угорщину та Румунію.

За підсумками 2018 року, ДТЕК Бурштинська ТЕС увійшла в топ-3 платників податків регіону.

Нагадаємо, Денис Шмигаль призначений головою Івано-Франківської обласної держадміністрації.

Президент Володимир Зеленський представив нового керівника ОДА під час візиту до Івано-Франківська.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго», що належить Ринату Ахметову). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.