Екголова Ради НБУ оцінив ризики для гривні

Данилишин: «Непродуктивне накопичення заощаджень у банківській системі, які заморожуються у депозитних сертифікатах НБУ, – це шлях в нікуди»

До війни пріоритетним напрямом надходження іноземного капіталу були вкладення в державні облігації. Нині ж заощадження заморожуються у депозитних сертифікатах Нацбанку. Однак обидва шляхи є помилковими. Ексміністр та ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є потенціал для утримання гривні в майбутньому.

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За словами колишнього очільника Ради НБУ, станом на 1 листопада офіційні валютні резерви становлять $39 млрд, що перевищує показник п’яти місяців імпорту. Цього достатньо для утримання стабільної гривні в короткостроковій перспективі.

«Звичайно, без залучення зовнішньої допомоги чи мобілізації внутрішніх валютних ресурсів, забезпечити подальшу курсову стабільність гривні буде складно. На даний момент уряд має підтверджені обсяги зовнішньої допомоги у розмірі близько 50% від потреб 2024 року», – зазначив Данилишин.

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На його переконання, для підтримки фундаментальної стійкості гривні у довгостроковому періоді є лише один шлях – інвестиції у підвищення виробничої продуктивності та конкурентоспроможності реальної економіки, у створення нових робочих місць.

«Для цього потрібно розширювати програми державної підтримки бізнесу, проводити м’якішу грошово-кредитну політику, створювати умови для залучення іноземного капіталу у наші виробничі підприємства», – пояснив ексміністр.

Він розповів, що до війни пріоритетним напрямом надходження іноземного капіталу були вкладення в державні облігації, дохідність яких була спекулятивно розігріта до економічно необґрунтованих рівнів. Однак досвід показав, що це був помилковий крок.

«Нинішнє непродуктивне накопичення заощаджень у банківській системі, які заморожуються у депозитних сертифікатах НБУ, – це теж шлях в нікуди», – наголосив Данилишин.

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За його оцінками, нині потенціал утримання гривні є, він підкріплений допомогою міжнародних партнерів. Але для стабільного утримання курсу гривні в майбутньому потрібно розвивати виробничий потенціал та вибудовувати ефективну систему довгострокових і взаємовигідних відносин з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що Данилишин також пояснив, чому друк грошей – це не погано.

Раніше повідомлялося, що за 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США.

До слова, нещодавно Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік.