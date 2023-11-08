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Яку грошову допомогу вже отримала Україна у 2023 році: названо приголомшливу суму

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Яку грошову допомогу вже отримала Україна у 2023 році: названо приголомшливу суму
Найбільшим донором грантової підтримки протягом 2023 року були Сполучені Штати Америки (398,5 млрд грн)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги, стали важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-жовтні

За 2023 рік Україна отримала 404,9 млрд грн у вигляді грантової підтримки. Найбільше коштів надали США. Про це повідомив ексміністр економіки та ексголова Ради Нацбанку Богдан Данилишин в огляді про ситуацію в економіці та на фінансових ринках України станом на початок листопада.

За оперативною інформацією Міністерства фінансів, за січень-жовтень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 414,3 млрд грн. Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

  • 299,7 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 169,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 280,8 млрд, відшкодовано – 111,6 млрд грн;
  • 140,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 108,7 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 88,1 млрд грн – акцизного податку;
  • 48,5 млрд грн – рентної плати за користування надрами;
  • 25,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,6% (+14,8 млрд грн), Державною митною службою – 97,3% (-9,0 млрд грн).

Важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-жовтні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 404,9 млрд грн. Данилишин зауважив, що найбільшим донором грантової підтримки протягом 2023 року були Сполучені Штати Америки (398,5 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд грн. Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

У цілому, за підсумками січня-жовтня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 206,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки державного бюджету за січень-жовтень 2023 року становили 3 113,9 млрд грн, зокрема загального фонду – 2 346,0 млрд грн, або 95,1% від розпису звітного періоду. У результаті за 10 місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 900,0 млрд грн, зокрема загальний фонд – у сумі 923,1 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2023 року дефіциту у сумі 1 478,0 млрд грн.

Зауважимо, Євросоюз посилює підтримку українського бізнесу за умов війни. Особливо це стосується малих підприємців, які переживають найскладніший період. Гранти дозволять продовжувати створювати робочі місця, вести економічну діяльність та сплачувати податки до бюджету – українські підприємці зможуть отримати до €25 тис.: що потрібно знати.

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Теги: фінансування економіка бюджет грант Держбюджет

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