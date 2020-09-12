Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися



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Одужали за минулу добу у Києві 97 людей

В столиці за добу 428 нових випадків коронавірусу, п’ять хворих померли

У 428 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус. П’ятеро хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 428 людей. П’ятеро хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян. На сьогодні в столиці вже 16951 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – написав Кличко.

Захворіли: 223 жінки віком від 18 до 89 років і 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв. А також дев’ять дівчаток від чотирьох до 14 років та десять хлопчиків від чотирьох до 16 років. Захворіли, зокрема, 12 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 5267 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 65, Дарницькому – 64, Деснянському районі – 59 випадків, – зазначив мер Києва. – Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Від Covid-19 за минулу добу одужали 1341 людина.