У Києві квитки на концерт Шуфутинського продають попри заборону в'їзду артиста

Організатори не скасовували захід попри те, що виконавець не зможе перетнути кордон України

Шуфутинського внесено в базу «Миротворець»

Організатори концерту російського співака Михайла Шуфутинського в київському Палаці спорту, не скасовували заходу попри те, що виконавець не зможе перетнути кордон України. Про це Укрінформу повідомив національний квитковий оператор Karabas.

«На сьогодні концерт в силі, інформації від організатора концерту про скасування не отримували», – повідомив квитковий оператор.

Раніше Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського.

Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».

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