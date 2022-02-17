У Києві квитки на концерт Шуфутинського продають попри заборону в'їзду артиста
Організатори не скасовували захід попри те, що виконавець не зможе перетнути кордон України
Шуфутинського внесено в базу «Миротворець»
Організатори концерту російського співака Михайла Шуфутинського в київському Палаці спорту, не скасовували заходу попри те, що виконавець не зможе перетнути кордон України. Про це Укрінформу повідомив національний квитковий оператор Karabas.
«На сьогодні концерт в силі, інформації від організатора концерту про скасування не отримували», – повідомив квитковий оператор.
Раніше Юлія Мендель привітала себе з 35-річчям піснею Шуфутинського.
Варто зазначити, що Шуфутинський ще у 2017 році потрапив до бази «Миротворця».
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