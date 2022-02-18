В Іспанії зробили ставку на розвиток сонячної енергетики

У країні до 2030 року буде встановлено 7,4 ГВт електролізних потужностей, що працюють від сонячної генерації

Компанії ArcelorMittal (виробництво сталі), Enagás (газовий бізнес), Grupo Fertiberia (виробництво добрив) та DH2 Energy (розробник енергетичних проектів) оголосила про початок реалізації в Іспанії проекту HyDeal Spain, спрямованої на створення інтегрованого ланцюжка виробництва зеленого водню, – повідомляють Elektrovesti.

У лютому 2021 року тридцять європейських компаній та організацій оголосили про початок програми з виробництва екологічно чистого водню за ціною викопного палива, що отримала назву HyDeal Ambition. До 2030 року учасники ініціативи планують використовувати для виробництва водню 95 ГВт потужностей сонячної енергетики.

HyDeal Spain – частина цієї амбітної програми. Зелений водень вироблятиметься електролізом завдяки сонячним електростанціям, розташованим у різних частинах північної частини Іспанії. Початок виробництва запланований на 2025 рік, і очікується, що загальна встановлена потужність сонячної генерації забезпечуватиме електроенергію 7,4 ГВт потужностей електролізу до 2030 року.

На першому етапі цим воднем забезпечуватиметься великий промисловий комплекс, розташований в Астурії на півночі Іспанії. ArcelorMittal і Fertiberia Group стануть великими покупцями та споживачами цієї чистої енергії, плануючи придбати 6,6 млн тонн зеленого водню протягом наступних 20 років, що дозволить уникнути 4% викидів вуглекислого газу в Іспанії.