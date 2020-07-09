Ексголова держрегуляторної служби про підвищення тарифів «Укренерго»: Влада свідомо знищує економіку



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Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення в 2 рази тарифів НЕК «Укренерго» на передачу і диспетчеризацію електроенергії

«Попри обіцянки представників влади підтримати бізнес, що постраждав від коронакризи, ухвалюються рішення, які лише підвищують тиск на нього»

Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії збільшує тиск на бізнес і фактично знищує його. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

«Зростання вартості електроенергії ну ніяк не сприятиме активізації власне підприємницької в першу чергу діяльності, яка після карантину на 30% ще не прийшла до попереднього рівня. Все більше ми маємо інформації про те, що бізнеси закриваються, або продаються. Це говорить про пригнічення активності підприємницької діяльності. Зрозуміло, що підвищення вартості електроенергії лягає в один ряд з підвищенням фіскального навантаження», - сказала Ляпіна.

Вона також зазначила, що попри обіцянки представників діючої влади підтримати бізнес, що постраждав від коронакризи, ухвалюються рішення, які лише підвищують тиск на нього.

«Це просто прямий цинізм нинішньої влади. Вони чудово знають, що вони роблять. Всі їх руки керуються з одного центру, і цей центр власне обіцяв одне, а робить зовсім інше», - сказала Ляпіна.

Нагадаємо, Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ініціює підвищення в 2 рази тарифів НЕК «Укренерго» на передачу і диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами в зелену енергетику.

Раніше «Укрметалургпром» в зверненні до прем'єр-міністра Денису Шмигаль закликав уряд не допустити підвищення тарифу на передачу електроенергії, заявивши, що це може зупинити всю металургійну галузь.