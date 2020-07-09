Адвокат актора Єфремова пообіцяв сенсацію в суді



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«Актор ніколи не визнавав провину, що саме за його участі було скоєно ДТП» - адвокат

Адвокат Єфремова налаштований на виправдувальний вирок

Адвокат Ельман Пашаєв, який представляє інтереси російського актора Михайла Єфремова, пообіцяв сенсацію в суді.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином він відповів на запитання журналістів про те, чи планує він доводити, що за кермом знаходився інший чоловік.

«Терпіння, трохи терпіння. Ви все дізнаєтеся на суді. Це буде сенсація. Але поки - жодних подробиць», - поділився Пашаєв.

Він додав, що хотів би для підзахисного суду присяжних, однак стаття, за якою судять Єфремова, не передбачає таку форму судочинства.

«Якби тільки була така можливість, я б відразу просив про це, тим більше з тими доказами, які я зібрав», - підкреслив Пашаєв.

В ході того ж інтерв'ю захисник зізнався, що налаштувався на виправдувальний вирок Єфремову. Він пояснив, що в його практиці були аналогічні справи, які закінчилися звільненням.

Раніше адвокат Пашаєв розповів, що актор ніколи не визнавав провину, що саме за його участі було скоєно ДТП. За його словами, Єфремов хотів допомогти постраждалій стороні, оскільки за участю його автомобіля сталася аварія зі смертельним наслідком. При цьому адвокат артиста заявив, що сім’я померлого кур’єра Сергія Захарова на цьому «зробила брудний бізнес, джерело доходів і брудне шоу».

Раніше повідомлялося, що у російського актора, режисера, телеведучого Михайла Єфремова в ніч на п’ятницю стався серцевий напад.

Також адвокат Ельман Пашаєв заперечив інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ про те, що актор не намагався накладати на себе руки.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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