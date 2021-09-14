США і ЄС закличуть країни знизити викиди метану на третину

Вашингтон і Брюссель мають намір закликати понад 20 країн скоротити на 30% викиди

США і ЄС на цьому тижні мають намір оголосити про своє зобов'язання знизити викиди метану в атмосферу щонайменше на 30% до 2030 року, в порівнянні з рівнем 2020 року. Вашингтон і Брюссель мають намір закликати приєднатися до цієї мети понад 20 країн. Про це повідомляє Reuters.

Офіційно проєкт документа може бути представлений в п'ятницю.

«Короткий термін життя метану в атмосфері означає, що вжиття заходів зараз може швидко знизити темпи глобального потепління», – йдеться в повідомленні.

В іншому документі, за даними Reuters, перераховані понад два десятки країн, серед яких Росія, Китай, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Норвегія, Катар, Великобританія, Нова Зеландія, Південна Африка. ЄС і США мають намір закликати владу цих держав приєднатися до згаданої мети щодо зниження викидів метану.

Нагадаємо, у вересні у Верховній Раді зареєстрували відразу два нових законопроєкти про промислове забруднення – після того, як попередній проєкт №4167 тричі провалився в парламенті та був відкликаний.

Нагадаємо, у Нью-Йорку починає роботу 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня.