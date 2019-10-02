Ексміністр ЖКГ пояснив, що треба зробити, аби Луганщина не опинилась без світла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС аби не залишити Луганщину без електроенергії - голова Луганської ОДА

Поточна ціна газу і ціна електроенергії - це збитки для компанії - Кучеренко

Поточна ціна газу не дозволить Луганській ТЕС нормально працювати, бо компанія буде в збитках, і єдиний варіант - це спецзобов’язання, зниження вартості газу для Луганської ТЕС.

Таку думку висловив колишній міністр ЖКГ, голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко.

«Поточна ціна газу і ціна електроенергії - це збитки компанії ... вихід був один - треба було покласти на НАК «Нафтогаз» спецзобов’язання постачати цій ТЕС газ за ціною меншою за собівартість. А тепер намагаються депутати зробити з цієї ситуації політику. Кабмін уже розглядав можливе зниження ціни газу для Луганської ТЕС, і я впевнений, що альтернативи цьому немає - не можна змусити приватну компанію працювати в збиток, а люди тут - просто заручники політичної ситуації», - зазначив експерт.

За його словами, Луганська ТЕС працювала раніше на вугіллі і давала електроенергію практично всій Луганській області, але заблокована залізниця не дозволяє більше постачати вугілля на ТЕС.

«До 2017 року область могла брати електроенергію перетіканням з окупованої території. Але в 2017 році було вирішено припинити перетоки і побудувати Кремінську підстанцію, коли перестали брати електроенергію з ОРДЛО. Було проведено тендер, Укренерго зобов'язалося будувати, і в підсумку нічого не побудували ... Тепер, коли припинилися поставки вугілля на станцію через заблоковані під'їзні шляхи, станцію перевели на газ, але ціна газ така, що вони працюють у збиток. Через газ вартість електроенергії дуже зросла. Підвищувати ціни для області, для споживачів неможливо, а поточна ціна газу і ціна електроенергії - це збитки для компанії», - розповів Кучеренко.

Губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС аби не залишити Луганщину без електроенергії.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів.

З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.