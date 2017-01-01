Експерт назвав економічні передумови для зміни тарифів на електроенергію для промисловості

Україні потрібен як повітря вільний ринок електроенергії, - Олег Гавриш

Зростання тарифів для промислових споживачів має зрозумілі економічні причини. Однак існуюча модель стримування тарифів для населення за рахунок перекладання фінансового тягаря на підприємства не відповідає досвіду передових країн. Таку думку висловив економічний експерт, заступник редактора відділу «Бізнес» проекту «Новий



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Україні потрібен як повітря вільний ринок електроенергії, - Олег Гавриш

Зростання тарифів для промислових споживачів має зрозумілі економічні причини. Однак існуюча модель стримування тарифів для населення за рахунок перекладання фінансового тягаря на підприємства не відповідає досвіду передових країн. Таку думку висловив економічний експерт, заступник редактора відділу «Бізнес» проекту «Новий час» Олег Гавриш в ефірі телеканалу «Прямий».

«У нас в країні інфляція 13%. Крім того, у нас фактично весь рік мала місце девальвація гривні, гривня девальвувала на 15-20%. Відповідно, є сенс підвищувати й ті види електроенергії, які прив'язані за паливом до курсу долара. ...В принципі, зростання тарифів на електроенергію зрозуміле. Їх повинні були підняти раніше, проте не робили цього тому, що не працювала НКРЭКУ», - розповів Олег Гавриш.

Експерт розкритикував практику перехресного субсидування, при якій низькі тарифи на електроенергію для населення зберігаються за рахунок більш високих тарифів для промисловості.

«Перехресне субсидування, яке існує у нас, коли забирають гроші у промисловості і віддають населенню. Це те, що не працює в жодній цивілізованій країні», - підкреслив він.

Виходом зі такої ситуації Олег Гавриш бачить у якнайшвидшому формуванні ринку електроенергії, закон про який під тиском Європейського Співтовариства прийнятий Верховною Радою в цьому році.

«Україні потрібен як повітря вільний ринок електроенергії. Тоді ціна буде формуватися біржею, а не НКРЕКП», - підсумував експерт.

Як повідомлялося, 28 грудня НКРЕКП затвердила оптову ринкову ціну електроенергії (ОРЦ) на 2018 рік на рівні 1561,99 грн / МВт-год. При цьому тариф для Укргідроенерго виріс на 20%, для вугільних ТЕС та відновлюваної енергетики - на 16%, для Енергоатому - на 15%, для ТЕЦ - на 14%.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк в ході засідання наголосив, що тарифи на електроенергію для населення в 2018 році не зміняться. Але будуть підвищені тарифи для промисловості. Регулятор запевнив, що в Україні ціни на електроенергію залишаються найнижчими в Європі для всіх категорій споживачів.

Джерело: Українські новини