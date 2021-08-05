Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» ляже на плечі українців, – нардеп

Цимбалюк нагадав, що за висновками парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності «Укрзалізниці», за минулий рік компанія отримала 12 млрд грн збитків

«Для вирішення проблем «Укрзалізниці» необхідно її реформувати – розділити на окремі за видами діяльності», – Цимбалюк

За підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею заплатить кінцевий споживач – звичайний українець. Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

«Бажання навантажити тільки тих, хто перевозить вантажі – це простий шлях дилетантів. Чому? Давайте навантажимо тих, хто справді щось перевозить. На що це ляже? Це ляже в собівартість перевезеної продукції і відіб’ється на нас всіх, на споживачах», – сказав Цимбалюк.

Він нагадав, що за висновками парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності «Укрзалізниці», за минулий рік компанія отримала 12 млрд збитків, і розслідування з цього приводу ще триває. Проте нині УЗ намагається вчергове вирішити фінансові проблеми компанії за рахунок бізнесу та звичайних громадян – підвищенням тарифів на вантажні перевезення.

Він наголосив: для вирішення проблем УЗ необхідно її реформувати – розділити компанію на окремі за видами діяльності і припинити перекривати збитки від пасажирських перевезень за рахунок прибуткових вантажних.

«Є думки фахівців, щоби УЗ за прикладом Німеччини розділили на три частини. Перші – ті, що перевозять вантажі, це одна історія. Друга історія – це ті, хто перевозять пасажирів. І, до речі, у всій Європі перевезення пасажирів дотується державою. І третє – той, хто обслуговує колії, залізничні ремонтники. Поки що про це мови немає», – зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, Мінінфраструктури оприлюднило проект щодо підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення та скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Це рішення представники бізнесу назвали категорично неприйнятним, адже це призведе до подорожчання товарів і послуг для українців. До того ж, після зростання тарифів відбувається зниження обсягів перевезень залізницею, а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу «Укрзалізниці», а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.