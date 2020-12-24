Експерт стверджує, що оператор ГТС затягує розгляд справи щодо свого монопольного становища

«Намагання ОГТСУ в протиправний спосіб залучити до розгляду НКРЕКП може мати негативні наслідки як для АМКУ, так і НКРЕКП», — впевнений Корольчук

Залучення НКРЕКП затягує розгляд справи на невизначений термін

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що залучення Національної комісії по держрегулюванню енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) до розгляду в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) справи щодо зловживання Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ) монопольним становищем на ринку послуг транспортування природного газу зроблено заради затягування справи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Розгляд справи було призначено на 24 грудня. Втім залучення до розгляду НКРЕКП призвело до перенесення розгляду на невизначений термін.

Як наголошує експерт, на ринку природного газу України НКРЕКП та АМКУ мають чітке розмежування функцій.

«НКРЕКП здійснює регулювання ринку, а АМКУ відповідає за захист конкуренції на ньому. Дублювання та перехрещення цих функцій заборонено законодавством. Отже намагання ОГТСУ в протиправний спосіб залучити до розгляду НКРЕКП може мати негативні наслідки як для АМКУ, так і НКРЕКП», — впевнений Корольчук.

Справа в АМКУ розглядається за поданням декількох постачальників природного газу — замовників послуг транспортування, які звинувачують ОГТСУ в ущемленні їх інтересів і протиправній зміні маржинальної ціни продажу та придбання природного газу вже після завершення газового місяця січня 2020 року без жодних пояснень щодо підстав та причин для таких дій. Крім того, постачальники закидають ОГТСУ непрозорий розрахунок маржинальної ціни продажу та придбання ресурсу, а також необґрунтовану і протиправну зміну складових вартості балансуючих дій.

Заявники наголошують в своїх заявах, що своїми діями ОГТСУ призвів до понесення ними значних фінансових затрат. Адже у період з 01.01.2020 по 31.01.2020 року вони здійснювали господарську діяльність через Інформаційну платформу ОГТСУ відповідно до розміщених на Інформаційній платформі маржинальних цін продажу та придбання природного газу за кожну газову добу.

Згідно з попередніми висновками АМКУ, зміна ОГТСУ маржинальних цін продажу та придбання природного газу після завершення газового місяця січня 2020 року (в лютому 2020 року) є порушенням у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування природного газу, за яке передбачений штраф.

Нагадаємо, з цього приводу 28 вересня 2020 року Господарський суд Києва за позовом ТОВ «ТАС Енергія країни» ухвалив рішення стягнути з ОГТСУ 6,8 млн гривень. Аналогічні судові рішення ухвалені за позовами ще двох приватних постачальників природного газу. ОГТСУ подав апеляції на зазначені рішення суду, розгляд яких очікується у січні 2021 року.

Джерело: Дело