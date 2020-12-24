У центрі Одеси молода жінка з ножем напала на незнайомця, який хотів подзвонити

Зловмисниця спочатку насварила чоловіка, а потім дістала ніж і вдарила його в груди

В Одесі правоохоронці затримали 19-річну жінку, яка з ножем напала на перехожого в центрі міста – на вулиці Дерибасівській.

Про це повідомила пресслужба обласного управління Нацполіції.

«Обурившись проханням незнайомця зробити дзвінок з її телефону, зловмисниця спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж і вдарила його в груди, завдавши проникаюче поранення», – йдеться у повідомленні.

Вже через деякий час особистість жінки ідентифікували, її знайшли і затримали. На це пішло кілька днів.

Повідомляється, що зловмисниця ховалася у знайомих.

На оперативному відео, яке оприлюднила прес-служба поліції, затримана сказала, що два рази вдарила незнайомця ножем, після чого викинула ніж в море.

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До слова, киянин запросив жителя Сумщини в гості та отримав від нього удар ножем (фото, відео).