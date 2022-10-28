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Експорт брухту до ЄС через корупційну схему завдає збитків бюджету України – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експорт брухту до ЄС через корупційну схему завдає збитків бюджету України – ЗМІ
Експортом брухту займаються лише три українські структури
фото: usionline.com

У вересні 2022 року експорт українського брухту до Євросоюзу сягнув 4,854 тисяч тонн

Українські експортери брухту, відвантажуючи сировину до країн Євросоюзу, прагнуть не забезпечити місцевих сталевиробників, а уникнути сплати експортного мита у розмірі 180 євро/т та вибудувати схеми реекспорту українського брухту до інших країн через територію ЄС, йдеться у статті видання «Апостроф».

За інформацією журналістів, у вересні 2022 року експорт українського брухту до Євросоюзу сягнув 4,854 тис. т, що у кілька разів вище за показник серпня у 1,203 тис. т.

«Прагнення експортерів постачати сировину до ЄС зрозуміле: завдяки Угоді про асоціацію з Україною ці партії не обкладаються експортним митом 180 євро/т, що різко покращує маржу трейдерів», – пишуть журналісти.

Проте, щоб не платити це мито, експортер брухту має отримувати на митниці так званий сертифікат Євро-1, який доводив би українське походження сировини. Але вітчизняна ломозаготівля – абсолютно непрозора, тіньова галузь, що дозволяло податковій виставляти як металургам, так і металоломникам багатомільярдні штрафи, а угоди із брухтом називати фіктивними, запевняють журналісти.

Проте експортерам вдалося без жодних проблем довести українське походження брухту, але лише на двох митницях – у містах Луцьк та Рівному. При цьому митники закривають очі на ту обставину, що за однією з умов видачі сертифіката Євро-1 брухт має поставлятися споживачам-метзаводам до ЄС, а не трейдерам-перекупникам, як це відбувається насправді.

«Апостроф» зазначає, що експортом брухту займаються 3 українські структури. Наприклад, ПрАТ «Керамет» відвантажує польську компанію Keramet Polska Sp.zo.o., яка явно є сестринською структурою. Другий український експортер – ТОВ «Міртен», що входить до «КВВ груп» – серед покупців немає жодного реального споживача. Найбільші обсяги – понад 3 тис. т – придбала якась структура Polcopper sp. zo. o., одна з адрес якої знаходиться в морському порту Гданська. Окрім того, «Міртен» навіть не соромлячись відправив один автомобіль з 22 тоннами брухту в порт Каунаса (Литва), де покупцем став SB Terminal.

Але найбільше «відзначилося» ТОВ «Альянсметпром», що входить до групи «Євро Фінанс Лтд», яке поставило до Словаччини місцевому трейдеру KMGroup spol. s ro, брухт, куплений раніше на тендері «Укрзалізниці». «Що примітно: на митниці компанія задекларувала ціну $200/т або 7300 грн/т, тоді як у контрактах з «Укрзалізницею» зазначено фактичну вартість у 7500-8300 грн/т», – зазначають журналісти.

«Аналіз поставок експортерів брухту дає привід вважати, що вони розробили схему з реекспорту брухту з України, через країни Євросоюзу в інші держави без сплати мита в 180 євро/т до бюджету країни, що воює. Виходить, що, уникнувши сплати експортного мита, тільки у вересні три структури – «Керамет», «Міртен» та «Альянсметпром» – могли завдати Україні збитків у розмірі $874 тис. А якщо підрахувати втрати за 2 місяці, то вони вже перевищили $1 млн», – констатує видання.

Нагадаємо, днями НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому». Антикорупційне відомство зазначає, що директор приладобудівного заводу держконцерну не вказав у декларації 2,44 млн грн та квартиру в Болгарії.

Теги: бюджет експорт корупція втрати

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