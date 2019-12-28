Електрокари з 1 січня позначать «зеленими» номерами



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Якщо на місці для електрокара припаркується бензиновий автомобіль, то порушник спачуватиме штраф 20-30 неоподатковуваних мінімумів або 340-510 грн.

Паркувальні місця для електрокарів з наступного року обладнають спеціальними знаками

В Україні з 1 січня 2020 року електроавтомобілі отримають номерами з зеленим шрифтом, а місця для їхнього паркування обладнають спеціальними значками.

Відповідний закон Рада ухвалила 11 липня 2019 року, а набуває чинності він з 1 січня 2020 року.

Зазначається, що цей закон покликаний захистити права водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Так, з січня для ідентифікації автомобілів без двигунів внутрішнього згоряння їх обладнають номерами із зеленим шрифтом.

Також паркувальні місця для електрокарів обладнають спеціальними знаками. Якщо на такому припаркують бензиновий автомобіль, то для порушника передбачений штраф 20-30 неоподатковуваних мінімумів або 340-510 грн.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що Україна сьогодні є одним із лідерів за темпами росту продажів електромобілів. Станом на 1 червня 2019 року в Україні зареєстровано більше 25-ти тисяч електромобілів та гібридів, що на 56% більше, ніж рік тому. Втім, останнім часом темпи зростання пришвидшуються. Так, протягом травня поточного року було зареєстровано на 97% таких автомобілів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однією із проблем, що гальмує розвиток електромобільності в Україні, є неврегульоване питання обладнання місць для паркування та зарядки електромобілів, відсутність відповідних дорожніх знаків. Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, що облаштовані зарядними пристроями, займаються транспортними засобами без електродвигуна. Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, що часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури.

Окрім відповідних дорожніх знаків також в Україні не врегульоване питання ідентифікації транспортних засобів, оснащених електричними двигунами. Зокрема, такі знаки використовуються в Австрії, Німеччині, Угорщині, Норвегії, Великій Британії, Китаї, Індії, Латвії, провінції Онтаріо в Канаді тощо.