Два автогіганти підписали угоду про злиття
Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на виробництво електрокарів та безпілотних авто
Компанії Fiat Chrysler і Peugeot домовились про злиття 50/50
Компанії Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що компанії домовились про злиття 50/50. Ради директорів Fiat Chrysler і Peugeot схвалили злиття ще у жовтні 2019 року.
Капіталізація нової компанії становитиме $46 млрд.
Видання інформує, що об'єднану компанію очолить гендиректор PSA Group Карлос Таварес. Голова правління Fiat Chrysler Джон Елка обійматиме аналогічну посаду і в новій компанії.
Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на виробництво електрокарів та безпілотних авто.