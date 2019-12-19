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    Технології

    Два автогіганти підписали угоду про злиття

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    Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на&nbsp;виробництво електрокарів та&nbsp;безпілотних авто - Два автогіганти підписали угоду про злиття
    Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на виробництво електрокарів та безпілотних авто

    Компанії Fiat Chrysler і Peugeot домовились про злиття 50/50

    Компанії Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що компанії домовились про злиття 50/50. Ради директорів Fiat Chrysler і Peugeot схвалили злиття ще у жовтні 2019 року.

    Капіталізація нової компанії становитиме $46 млрд.

    Видання інформує, що об'єднану компанію очолить гендиректор PSA Group Карлос Таварес. Голова правління Fiat Chrysler Джон Елка обійматиме аналогічну посаду і в новій компанії.

    Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на виробництво електрокарів та безпілотних авто.

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