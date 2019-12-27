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    Технології

    Британські дипломати пересядуть на електрокари

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    У 2020 році електрокари отримають 30 британських дипломатичних представництв у різних країнах і містах, зокрема, і в Києві - Британські дипломати пересядуть на електрокари
    У 2020 році електрокари отримають 30 британських дипломатичних представництв у різних країнах і містах, зокрема, і в Києві

    МЗС Британії замінить на електрокари автомобілі дипломатів у всьому світі у рамках виконання програми зі зменшення викидів у навколишнє середовище

    Співпробітники британського дипломатичного корпусу у всьому світі, зокрема і ті, що працюють у Києві, почнуть використовувати виключно електричні або гібридні автомобілі.

    Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Великої Британії.

    «Міністерство закордонних справ замінить автомобілі британських дипломатів повністю електричними або гібридними моделями в рамках програми зі зменшення викидів у навколишнє середовище вуглекислого газу», - йдеться в повідомленні.

    Наразі британські посольства в Осло та Ватикані вже здійснили такий екологічно обумовлений перехід. Наступні 30 британських дипломатичних представництв у різних країнах і містах, зокрема, в Києві, замінять автомобілі уже до квітня 2020 року.

    Згідно з опублікованими в четвер урядовими планами, до 2022 року МЗС Великої Британії має намір мати в своєму автопарку 25% автомобілів із нульовим викидом вуглекислого газу, а до 2030 року — довести їх кількість до 100%.

    Окрім цього, британське МЗС має намір встановити сонячні панелі на дахах своїх диппредставництв.

    МЗС Електромобілі Велика Британія автомобіль
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