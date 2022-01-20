«Нафтогаз» шукає постачальників соломи для своїх ТЕЦ

Енергокомпанія хоче перевести свої ТЕЦ на солому

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – «Нафтогаз Тепло», яка отримала в управління низку ТЕЦ, не збирається застосовувати у виробництві цих підприємств газ, а переводить їх на біосировину. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив керівник ТОВ «Нафтогаз Тепло» Віталій Михайльо.

За словами представника «Нафтогазу», компанія збирається здійснювати виробництво тепла з максимальною часткою відновлювальних джерел енергії.

«Ми зараз знаходимося в режимі формулювання моделі партнерських відносин: є, наприклад, малий місцевий бізнес, який знатиме, що компанії для вироблення тепла та електроенергії щороку потрібна певна кількість біосировини. Нехай це буде щепа чи солома. Це ще може бути спеціально перероблене сміття», – зазначив Михайльо.

За словами керівника «Нафтогаз Тепло» це може стати взаємовигідним бізнесом як для компанії, так і для місцевих підприємців. Останні можуть інвестувати й будувати свій сталий бізнес на поставках соломи та іншої біосировини «дочці» найбільшої газовидобувної та газопостачальної компанії України (до складу «Нафтогазу» входить «Укргазвидобування», яке здійснює видобуток основних обсягів українського газу, – ред.).

За словами Михайльо, отримані в управління ТЕЦ почнуть переводити на відновлювальні джерела енергії приблизно в кінці квітня поточного року.

«Ми нічого не вигадуватимемо. Зараз вивчаємо кращі європейські практики. Особливо Данію, яка є лідером у ВДЕ: приблизно 70% теплової енергії вони отримують з ВДЕ та біомаси. Приклад модернізації данського міста Орхус, другого найбільшого міста Данії. Громада мала станцію на вугіллі й за вісім років вона стала зовсім іншою: отримала генерацію за допомогою теплового насоса, вітрогенерацію та генерацію зі спалювання біомаси. А найголовніше – тариф для споживача не зріс», – зазначив Михайльо.

Нагадаємо, із листопада 2019 року «Нафтогаз» отримав в управління від АРМА (Агентство з розшуку активів) Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ і ТКЕ (Львівська область).

Крім того, Кабмін передав «Нафтогазу» пакети акцій, що належать державі в Криворізькій ТЕЦ, Одеській ТЕЦ, Дніпровській ТЕЦ, Миколаївській ТЕЦ та Херсонській ТЕЦ. «Нафтогаз» також отримав майновий комплекс ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».

Останні «Нафтогаз» розраховує отримати у власність. Відомо, що Кабмін доручив Фонду державного майна припинити процес приватизації Миколаївської ТЕЦ і вилучити з переліку об'єктів великої приватизації інші передані «Нафтогазу» теплоелектроцентралі.

Як відомо, три кілограми соломи своїми теплотворними якостями еквівалентні кубометру газу.

До слова, останнім часом в Україні злетіли ціни на дрова.

Раніше повідомлялося, що надзвичайно високі ціни на газ для юридичних осіб поставили вітчизняні підприємства харчової галузі на межу зупинки виробництва.

Також через зростання ціни на газ продовольча безпека України опинилася під загрозою.

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