Енергоатом хоче знизити ціну українського вугілля, щоб підняти тарифи атомної генерації - ЗМІ



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За словами політолога, керівник «Енергоатому» подав скаргу в Антимонопольний комітет на формулу «Роттердам плюс» тому, що шукає «виходи в політику»

«Енергоатом» хотів би продавати свою енергію дорожче, але постанова №289 цьому перешкоджає, - експерт

НАЕК «Енрегоатом» подав заяву до Антимонопольного комітету України з вимогою скасувати прив'язку ціни українського вугілля до європейського хабу API2. На думку представників «Енергоатому», це дозволить знизити тарифи теплової генерації і підняти тарифи атомної. Про це пише «Обозреватель» в статті «Заслужений плюс: чому Роттердам + викликав істерику у його супротивників».

«Сама скарга не виявилася сенсацією, але ось її авторство дещо спантеличило. Аж до останнього часу вважалося, що цією постановою регулюється переважно ціноутворення під час закупівлі вугілля і, здавалося б, яке відношення до цього мають «атомники»? Але ж ні, привід знайшовся - один з пунктів постанови, на думку Недашковського, «перерозподіляє кошти оптового ринку електроенергії на користь компаній, що генерують її на ТЕС, за рахунок зниження тарифу на енергію, що виробляється АЕС».

Як пише ЗМІ, «Енергоатом» хотів би продавати свою енергію дорожче, але, оскільки постанова №289 цьому перешкоджає, то компанія і виступила з вимогою «швидше» її скасувати. «Швидше», в даному разі, не фігура мови, так як ця постанова і так буде скасована до літа, і рішення про це прийнято самою комісією ще в серпні минулого року, але Недашківському раптом стало не під силу очікувати», - йдеться у статті.

За словами автора, представники «Енергоатому» говорять, що турбуються про споживачів, при цьому сама формула не має ніякого відношення до тарифів на електроенергію для населення.

Як повідомлялося, ДП НАЕК «Енергоатом» направило до Антимонопольного комітету України заяву про можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом впровадження формули «Роттердам +».

За словами політолога Володимира Волі, керівник «Енергоатому» Юрій Недашковський подав скаргу в Антимонопольний комітет на формулу «Роттердам плюс» тому, що він шукає «виходи в політику».