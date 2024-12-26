Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають енергосистемі працювати – Трохимець

Експерт також звернув увагу на проблеми малого та середнього бізнесу, які змушені переходити на генератори, що призводить до зростання цін на їхні товари та послуги

Прайс-кепи перетворилися на перешкоду для ефективного функціонування ринку електроенергії – експерт

Цінові обмеження, введені для регулювання ринку, вже давно стали перешкодою для нормального функціонування енергетичної системи. Про це заявив Олександр Трохимець, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Олександр Трохимець.

«Пройшло вже 5 з половиною років, як працює новий ринок, а інструмент, який використовувався для запуску ринку, став інструментом регулювання цього самого ринку. Зламана основа ринкових взаємовідносин – вільне ціноутворення і балансування ціни шляхом попиту та пропозиції», – додав він.

За словами експерта, прайс-кепи, які спочатку були введені для запобігання аномальному зростанню цін, перетворилися на перешкоду для ефективного функціонування ринку.

«Замість цього є Регулятор, який сам вирішує, яка ціна має бути, тим самим порушуючи баланс між учасниками ринку (що, до речі, є порушенням основної функції Регулятора, закладеному законодавством)», – підкреслив Трохимець.

Експерт зазначив, що наслідками такої політики є відсутність розвитку генеруючих потужностей та інвестицій в енергетику, а в умовах війни – нестача самої електроенергії.

«У таких умовах єдиним порятунком споживача є імпорт електроенергії. Але, за умови наявності цінових обмежень на ринку електроенергії України нижчих, ніж ціна на суміжних європейських ринках, комерційний імпорт є недоцільним – бо ніхто не буде купувати дорожче, щоб продавати дешевше», – наголосив Трохимець.

Експерт також звернув увагу на проблеми малого та середнього бізнесу, які змушені переходити на генератори, що призводить до зростання цін на їхні товари та послуги.

«Таким чином, НКРЕКП, нібито намагаючись захистити споживача, робить нам всім ведмежу послугу. Бо питання вже не стоїть скільки коштуватиме електроенергія. Питання стоїть чи буде вона взагалі, і чи буде працювати економіка країни», – зазначив Трохимець.

Він закликав до перегляду поточної політики цінового регулювання на енергетичному ринку України.

«Нам треба визначитися, все-таки, що у нас за ринок, регульований чи вільний, як ми рухаємося. Чи ми інтегруємося в європейський ринок з точки зору ціни, чи не інтегруємося і далі займаємося популістичними режими», – резюмував експерт.

Раніше Енергетична компанія України у своєму зверненні до Регулятора зазначила, що скасування граничних цін на ринку електроенергії стане важливим кроком для подальшої інтеграції української енергосистеми з європейськими ринками. Низка енергетичних асоціацій також наголосили, що рішення НКРЕКП залишити попередньо встановлений рівень граничних цін не відповідає актуальним викликам ринку.