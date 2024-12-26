Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв

Іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління «Укрфінжитло» Євгеном Мецгером обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв. Про це міністр агрополітики повідомив у соцмережі.

Зазначається, що іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості.

Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з «Укрфінжитло» розроблятиметься дорожня карта.

«Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», – написав Коваль.

Міністр упевнений, що програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність села.

Нагадаємо, українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Віднедавна першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Крім того, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%.

Раніше повідомлялося, що за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року. Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.