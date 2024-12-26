Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв
Програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе забезпечити соціальну стабільність села
фото з відкритих джерел

Іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль спільно з головою правління «Укрфінжитло» Євгеном Мецгером обговорили запуск програми доступної іпотеки «єОселя» для аграріїв. Про це міністр агрополітики повідомив у соцмережі.

Зазначається, що іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла, а перевага надаватиметься сільській місцевості.

Коваль наголосив, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі, тож надалі спільно з «Укрфінжитло» розроблятиметься дорожня карта.

«Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках», – написав Коваль.

Міністр упевнений, що програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність села.

Нагадаємо, українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Віднедавна першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Крім того, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%.

Раніше повідомлялося, що за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року.  Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.

Читайте також:

Теги: кредит Мінагрополітики житло молодь Віталій Коваль соцмережі сертифікат аграрії село міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тергеш заявляє про порушення виборчих правил проєвропейської кандидатки Елени Ласконі, а Попеску заявляє про нечесну перемогу ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску
У Румунії кандидати у президенти оскаржують результати першого туру виборів
28 листопада, 15:07
Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет
Нідерланди приєдналися до ініціативи розробки далекобійних ракет
28 листопада, 02:51
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі та пошкодили розташовані поруч будівлі
Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
10 грудня, 21:00
За словами очільника італійського зовнішньополітичного відомства, спочатку важливо домогтися справедливого миру в Україні
Італія висловила готовність відправити миротворців до України
14 грудня, 06:44
Президентка Грузії подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця»
Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду
13 грудня, 19:02
Обставини стрілянини і деталі інциденту з’ясовують правоохоронці
Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей
15 грудня, 04:26
Джон Гілі наголосив, що Україна має вступати в потенційні переговори з РФ «з позиції сили, а не слабкості»
Міністр оборони Британії висловився про відправку військ в Україну: серед росіян паніка
19 грудня, 08:54
Попит на оренду квартир зростав упродовж року, проте літній період став піковим для Одеси
Яке місто найпопулярніше для подобової оренди житла у 2024 році
20 грудня, 03:00
Мотив нападу досі не з'ясований
Теракт у Німеччині: підозрюваному лікарю висунуто низку обвинувачень
23 грудня, 02:25

Економіка

Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв
Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв
Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство
Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство
Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу, золота
Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу, золота
Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів
Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
Україна отримала перший транш від заморожених російських активів
Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії
Україна отримала $1 млрд від Великої Британії та Японії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
86K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
40K
Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
32K
Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»
22K
Тонни золота і срібла: 250 затонулих кораблів зі скарбами виявлено неподалік Португалії

Новини

26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Вчора, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Вчора, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
24 грудня, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua