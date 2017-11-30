Енергетичне співтовариство планує завершити аудит НКРЕКП в I кварталі 2018 року - Дірк Бушле
- Сьогодні, 14:12
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11 липня НКРЕКП звернулася до Енергетичного Співтовариства з пропозицією провести незалежний аудит діяльності комісії
Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства планує завершити аудит Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в першому кварталі 2018 року. Про це на запит «енергореформи» повідомив заступник директора Секретаріату Енергоспівтовариства Дірк Бушле.
«Ми плануємо опублікувати наш звіт в першому кварталі 2018 року», - повідомив заступник директора Секретаріату Енергоспівтовариства. При цьому він не став розкривати попередні підсумки аудиту українського регулятора. «Оскільки аудит ще триває, ми поки не можемо розкривати конкретні результати», - сказав Бушле.
Як раніше повідомляв глава НКРЕКП Дмитро Вовк, завершення аудиту діяльності українського регулятора, який проводить Секретаріат Енергетичного співтовариства, попередньо очікується в березні 2018 року.
Нагадаємо, що 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звернулася до Енергетичного Співтовариства з пропозицією провести незалежний аудит діяльності НКРЕКП. «Ми будемо вдячні, якщо секретаріат проведе нейтральний і критичний аналіз діяльності НКРЕКП, як де-юре повноважень НКРЕКП, даних законом, так і де-факто - виконання своїх повноважень в якості незалежного органу», - зазначалося в листі регулятора на адресу Енергоспівтовариства.
Незважаючи на проведення аудиту з боку європейських енергетичних структур, 17 серпня співробітники НАБУ провели обшуки в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг в рамках кримінального провадження про змову в інтересах генкомпаній при затвердженні формули «Роттердам +».
Глава НКРЕКП Дмитро Вовк всі звинувачення співробітників НАБУ спростовує. На його думку, саме аудит дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП і буде сприяти посиленню допомоги Україні в проведенні реформ з боку міжнародних структур.