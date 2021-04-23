Енергоспвітовариство не бачить зрушень у виконанні «зеленого» меморандуму Кабміном

Заборгованість «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн

Кабінет міністрів не виконує зобов’язання перед інвесторами у відновлювану енергетику щодо виплати накопичених боргів та не впроваджує нові механізми розвитку зеленої енергетики в Україні, що може підштовхує інвесторів подавати позови проти держави в міжнародних арбітражах.

Про це в ході конференції заявив заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірк Бушле, нагадавши, що Енергоспівтовариство було посередником у перемовинах Кабміну з іноземними інвесторами, а результати були закріплені меморандумом у червні 2020 року.

На думку Бушле, ситуація в галузі зеленої енергетики схожа на «кровотечу», де держава не бажає зайнятися лікуванням проблем.

«Ми маємо зупинити цю кровотечу, але водночас, якщо не буде впроваджено тих принципів, які були записані в меморандумі, це дійсно зупиняє нас від безпосередньо, щоб зупинити цю кровотечу», - сказав Бушле.

На його думку, держава ігнорує наслідки ідеального шторму, коли є влучний момент для впровадження потрібних змін в зеленій енергетиці та вирішення проблеми боргів.

«Це може перетворитися на певні кількість рішень в арбітражних судах. І ми би не хотіли щоби це якимось чином нашкодило українській репутації і українському потенціалу в ВДЕ. Тож зупинити цю кровотечу – це те, що необхідно зробити якомога швидше через бюджетну підтримку, через позики, через зелені кредити...», – підкреслив Бушле.

При цьому він вказав, що державі необхідно активно залучитися до більш серйозних реформ в підтримці розвитку відновлюваної енергетики.

«Немає сенсу витрачати кілька років, щоб виправити проблеми минулого, але ми маємо перейти на наступний рівень. І наступний рівень – це запровадження аукціонів якомога швидше», – зазначив представник Енергоспівтовариства.

Як повідомлялося, Олє Міккельсен, посол Королівства Данія в Україні, Грузії та Вірменії заявив, що інвестори з Данії очікують на вирішення Кабінетом міністрів України боргової кризи в секторі зеленої енергетики для того, щоб в Україні продовжувався розвиток відновлюваної енергетики та держава могла виконувати свої екологічні зобов’язання перед ЄС.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на 1 квітня підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми «старого» боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.