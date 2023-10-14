Енергетики ДТЕК повернули світло 9 млн домогосподарств з початку повномасштабної війни

ДТЕК відновив майже 6 тис. енергооб'єктів електромережевої інфраструктури, що були пошкоджені ворогом

Через постійні атаки у прифронтових регіонах відновлювати електромережі доводиться щодня

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК працюють над відновленням пошкодженого ворогом обладнання та відновили електропостачання для 9 млн родин.

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Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«З 24 лютого 2022 року оператори систем розподілу ДТЕК Мережі повернули світло 9 млн клієнтів», – сказав він на пресконференції.

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Очільник ДТЕК наголосив, що через постійні атаки у прифронтових регіонах відновлювати електромережі доводиться щодня.

«Ми повертаємо і будемо повертати світло мільйонам людей, які страждають через обстріли», – підкреслив він.

Тімченко додав, що ДТЕК відновив майже 6 тис. енергооб'єктів електромережевої інфраструктури, що були пошкоджені ворогом. Також компанія створила запаси обладнання та матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій взимку.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК заявили, що цього року інвестували 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону.

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Також повідомлялось, що компанія інвестувала 1,3 млрд гривень у формування запасу обладнання на випадок нових російських обстрілів.