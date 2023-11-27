Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку

«Нове рішення є позитивним кроком до подальшої лібералізації ринку електроенергії та стимулюватиме імпорт»

Збільшення прайс-кепів підвищить надійність постачання електроенергії в Україну зимою, – Енергоспівтовариство

Секретаріат Енергетичного Співтовариства схвалює рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо розширення цінових обмежень (прайс-кепи – ред.) на ринку електроенергії. Про це йдеться в повідомленні Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

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«Нове рішення є позитивним кроком до подальшої лібералізації ринку електроенергії та стимулюватиме імпорт, а отже, підвищить надійність постачання в Україні взимку», – йдеться в ньому.

В Секретаріаті розповіли, що у години пікового навантаження прайс-кепи були збільшені і в цей час максимальна вартість електроенергії на українському енергоринку може складати 191 євро/МВт-год. Зазначається, що рішення щодо перегляду прайс-кепів не впливає на підхід до розробки цінових обмежень, запроваджений НКРЕКП 27 червня 2023 року та який був оцінений Секретаріатом.

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Раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що прайс-кепи були збільшені для того, щоб наблизити правила українського енергоринку до правил ЄС.

Він додав, що внаслідок цього не прогнозується значного збільшення ціни на електроенергію для бізнесу.